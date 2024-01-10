"الصحة العالمية": إسرائيل تعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن هناك "عقبات لا يمكن التغلب عليها" أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلًا إن الوضع "لا يوصف".

وأكد أن ست بعثات كان مقررًا وصولها إلى شمال غزةـ ألغيت لأن إسرائيل رفضت الطلبات ولم تقدم ضمانات بالمرور الآمن، مضيفًا أنه كان لا بد أيضًا من إلغاء مهمة كان من المقرر القيام بها اليوم.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "القصف المكثف والقيود المفروضة على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين"، متابعًا: "لدينا الإمدادات والفرق والخطط الموضوعة، ما ليس لدينا هو الوصول".

وأردف: "لقد اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى إلغاء ست بعثات كانت مقررة إلى شمال غزة منذ 26 ديسمبر، عندما قمنا ببعثتنا الأخيرة، بسبب رفض طلباتنا، وعدم تقديم ضمانات المرور الآمن".

وقال إن العائق الذي يحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، لا يكمن في قدرات الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية أو شركائنا، الحاجز هو وصول المساعدات الذي تعيقه إسرائيل.

ودعا إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية.

وقد نزح ما يقرب من 90% من سكان غزة – 1.9 مليون شخص – واضطر العديد منهم إلى النزوح عدة مرات.