الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

تحقيقات ومتابعات

ما طائرات كواد كابتر التى تكثف إسرائيل نشرها فى سماء القطاع؟

طائرات كواد كابتر
طائرات كواد كابتر

ما يحدث الآن من مجازر في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، يدلل على امتلاك الأخير كمية ضخمة من الأسلحة المتطورة سواء بريًا أو على المستوى الجوي، والذي تستخدمه بكثرة في حربها الحالية على القطاع.

وتمطر يوميًا قوات الاحتلال الإسرائيلي سماء القطاع بوابل من القنابل والتفجيرات، إلى جانب الطائرات التي تستهدف المدنيين، والمؤسسات الحيوية التي تساعد على إنقاذ الجرحى مثل المستشفيات.

 كواد كابتر تغزو سماء غزة

واتساقًا مع ذلك، تغزو طائرات "كواد كابتر"(Quadcopter)  المسيّرة في الآونة الأخيرة سماء غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي، مستهدفة المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية، بعدما حولها الاحتلال من طائرات مسيرة للتصوير إلى سلاح جوي استخباري.

وتتميز مسيّرات "كواد كابتر" من حيث الشكل بأنها رباعية المروحيات وصغيرة الحجم، لا يتجاوز قطرها مترًا واحدًا، وتصميمها يشبه المروحيات، كما أنها سهلة البرمجة، وتسير إلكترونيًا عن بُعد.

وتتسم كواد بقدرتها على المناورة الجوية، حيث تؤدي حركات معقدة من غير تدخل بشري، وتصل سرعتها القصوى إلى 60 كيلومترا في الساعة، فضلًا عن قدرتها في الانفجار ذاتيًا بواسطة الجهة المتحكمة بها، ويمكنها تنفيذ اغتيالات بدقة عالية، ولها قدرة على تحديد أهدافها بدقة ويمكنها ضرب تلك الأهداف عن بُعد.

وتحتوي مسيرات "كواد كابتر" على أدوات تنصت دقيقة جدًا، يمكنها القيام بمهام عسكرية إضافية، كإطلاق النار وحمل قنابل، ويمكن تحويلها إلى طائرة مسيّرة انتحارية.

صدأ المفتاح لكن الأمل باق.. أصحاب الحق في العودة: باب دارنا سوف يعرفنا (ملف)

فما تلك الطائرات "كواد كابتر" وكيف تستخدمها إسرائيل فى حربها الحالى؟

تقوم طائرات كواد كابتر بعمليات نوعية تختلف بين الانتحارية والاستطلاعية، إلى جانب عمليات نوعية ومهام متعددة، لكونها صغيرة الحجم ويتم تسريبها إلكترونيا من بُعد، لذلك تكون مهمتها تنفيذ عمليات دقيقة للغاية.

وخلال الفترة الأخيرة لوحظ تعمد استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لها في حرب طوفان الأقصى، لكون الاحتلال يرسلها من أجل اغتيال شخصيات فلسطينية بعينها، لذلك فهي تؤدي مهمة دقيقة للغاية.

تدخل طائرات كابتر في المباني والمناطق الحضرية والتحليق فوقها وفي الأماكن الضيقة التي لا يستطيع البشر الدخول إليها، ويستخدم الاحتلال تلك الخاصية في رصد تحركات المقاومة الفلسطينية المختبأة في تلك المباني.

إلى جانب تنفيذ عمليات اغتيال ضدهم أو على الأقل جمع معلومات عن المقاومة بسبب احتوائها على أجهزة تصنت، وذلك من أجل شن عمليات وغارات أكثر قسوة على قطاع غزة، فهي ذات مهمات مختلفة وتكتيكية.

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

ظهور كابتر فى طوفان الأقصى

ظهرت كابتر أكثر من مرة خلال معركة طوفان الأقصى الحالية، حيث استخدمها الاحتلال في غارات داخل شارع صلاح الدين وكذلك التجمعات السكنية والمنازل، وشوهدت في محيط مستشفى شهداء الأقصى ودير البلح وسط قطاع غزة.

وفي العام 2019 استطاع الاحتلال الإسرائيلي اغتيال أحد قيادات سرايا القدس باستخدام طائرات مسيرة من طراز "كواد كابتر"، وهو القيادي والمسئول العسكري الثاني في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

وعرف ذلك الأمر من خلال التحقيقات التي رصد تحليق طائرات كواد فوق منزل أبو العطا وذلك قبل اغتياله بساعات قليلة، لذلك أشارت أصابع الاتهام في ذلك الوقت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال القيادي في سرايا القدس باستخدام تلك الطائرات.

وكذلك عاد الاحتلال لاستخدام تلك الطائرات في مايو العام 2021 خلال معركة سيف القدس، من أجل تنفيذ عمليات اغتيال برفقة راجمات الصواريخ ورصد وتتبع قيادات حركة المقاومة الفلسطينية حماس والتربص بهم من أجل اغتيالهم.

txt

جحيم مستشفيات غزة.. كيف تتم العمليات الجراحية دون تخدير لضحايا القصف؟

إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي غزة Quadcopter كواد كابتر

مواد متعلقة

بعد انخفاض أعداد السكان.. ما الذي تُجنيه مصر من تراجع المواليد؟

من عائلة الدحدوح إلى «البطة».. الاحتلال يكبّل أفواه الحقيقة

يتامى غزة.. أطفال فقدوا ذويهم فى الحرب والمجهول ينتظرهم

بعد مقتل ضابط كبير.. حصيلة الخسائر التى حققتها حماس فى جيش الاحتلال

18.25 مليون نسمة فى 9 سنوات.. خطر الكُلفة الاقتصادية للزيادة السكانية فى مصر

حزب الله والحوثيون.. معارك ضد إسرائيل على هامش طوفان الأقصى

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

اتفاقية السلام تمنعهم.. ما لا تعرفه عن محور فيلادلفيا الذي يسعى الاحتلال للسيطرة عليه؟

الأكثر قراءة

عاجل.. "جيروزاليم بوست" تكشف: مخطط طوفان الأقصى عمره 9 سنوات وإسرائيل تعلم به

عاهل الأردن يستقبل الرئيس السيسى لدى وصوله العقبة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاجل|"الدستور" تكشف عن اللاعبين الأقرب للخروج من مواجهة موزمبيق

"إلحقني يا جون".. صديق "غريق لوران" يحكي المشهد الأخير قبل أن يبتلعه البحر

غدًا.. أولى جلسات دعوى تعويض ورثة نيرة أشرف بـ10 ملايين جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا