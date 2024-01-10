بعد انخفاض أعداد السكان.. ما الذي تُجنيه مصر من تراجع المواليد؟

وفق الاستراتيجية التي تنفذها مصر منذ سنوات من أجل خفض أعداد السكان، حدثت الاستجابة الأولى خلال الأيام القليلة الماضية وبدأت معدلات الزيادة السكانية في التراجع ربما للمرة الأولى منذ فترة طويلة حاربت فيها مصر الزيادة السكانية.

تضغط تلك الزيادة على مخصصات الدولة والدعم الحكومي الذي تقدمه، ومن خلال ذلك التراجع تظهر المكاسب التي تجنيها مصر ليس اقتصاديًا فقط ولكن على مستوى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وعلى الأصعدة كافة.

انخفاض أعداد المواليد

في تقرير حديث صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن تراجع النمو السكاني ومعدل الزيادة الطبيعية، بسبب انخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق له، والتي تراجعت بواقع 149 ألف مولود بعد أن سجلت 2 مليون و44 ألف مولود في 2023، مقابل 2 مليون و193 ألف مولود فى 2022، بانخفاض بلغت نسبته بنسبة 6.8%.

وأشار الجهاز في تقريره إلى أن متوسط أعداد المواليد فى اليوم خلال 2023، بلغ 5599 مولودًا، بما يعادل 233 مولودًا في الساعة، و3.9 مولود في الدقيقة، ومولود كل 15.4 ثانية، كما تراجع معدل المواليد خلال عام 2023، حيث انخفاض المعدل من 21.1 إلى 19.4 مولود لكل ألف من السكان.

خبير اقتصادي: لابد من وعي المواطن بخطر الزيادة السكانية

ويحدد الدكتور خالد رحومة، أستاذ الاقتصاد بجامعة دمنهور، المكاسب التي تجنيها مصر على المستويات كافة من خفض معدلات المواليد، مبينًا أن الزيادة السكانية خاصة إذا كان أفرادها غير منتجين لابد أن تتوجه للعمل الحر ليكون لها عائد إيجابي، وإذا لم يحدث ذلك ستكون الزيادة السكانية مكلفة للغاية، لأنها تضع عبء على كاهل الدولة لتوفير خدمات الصحة والإسكان والتعليم والدعم.

وتابع لـ"الدستور": “لا بد أن تتوجه الزيادة إلى معايير مرتبطة بالكيفية وليس الكمية، بأن يكون العنصر البشري عنصر منتج، يصنع قيمة مضافة للاقتصاد والحد من التكلفة الاقتصادية للزيادة السكانية، وتخفيف العبء الذي تنتجه”.

وأضاف: “تقوم الدولة بجهود ملموسة تساهم في خفض التكلفة الاقتصادية للزيادة السكانية، لكن الأمر لازال معتمد على الوعي المجتمعي الفردي ومستوى الأسرة، بأن يكون هناك توجه نابع منها بالحد من الزيادة السكانية”.

واستطرد: “ولابد من عدم تكدس تلك الزيادة في المدن المزدحمة لأن الزيادة السكانية في مصر موجودي داخل المدن ذات الكثافة السكانية العالية، فلابد من زيادة معدلات الهجرة الداخلية للمدن الجديدة والتجمعات السكنية، وأن تكون خدمات الإسكان بها أرقى وأعلى من الخدمات المقدمة في العواصل”.

واختتم: “كذلك زيادة المشاريع المتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تستوعب أكبر قدر من العمالة وخفض معدلات البطالة ولها دور في توظيف القوى البشرية في المشروعات الجديدة التي يتم انشائها مؤخرًا في كل القطاعات”.

خارطة التعامل مع القضية السكانية

كان من جهود الدولة في محاربة الزيادة السكانية، المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي عقد في سبتمبر 2023، وفيه تم إطلاق خارطة طريق للتعامل مع معدلات الزيادة السكانية، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.

ومن قبل أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، حملة تحت عنوان “حقك تنظمي”، تستهدف 25 محافظة، بهدف الحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية في جميع المحافظات.