الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: الزيادة السكانية تمثل عائقًا شديدًا على التنمية المصرية

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين  حسين، عضو مجلس أمناء  الحوار الوطني، إن معدل النمو السكاني في مصر مرتفع بصورة كبيرة في ظل نمو اقتصادي محدود وفقًا للموارد المصرية المتاحة، ولهذا يسعى الحوار الوطني جاهدًا إلى صياغة الكثير من المقترحات التي تحد من هذه الأزمة.

تكثيف الحملات التوعوية 

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الكثير من الدول التي كانت تعاني من ارتفاع في النمو السكاني انخفضت معدلاتها الآن نتيجة ارتفاع المؤشر الثقافي لدى شعبها، لذا يجب تكثيف الحملات التوعوية لتغيير الموروث الثقافي الخاص بأن كثرة الإنجاب خير سند.

الجهود المصرية لخدمة المواطن

وأضاف في حديثه، أن الزيادة السكانية تمثل عائقًا شديدًا على التنمية المصرية، حيث هذه الزيادة تحد وصول الخدمات بالصورة المرغوبة، كما أن هذه الزيادة تحد من تقدم المجتمعات بصورة كبيرة، ولهذا اتخذت مصر الكثير من العوامل الأولية لخدمة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة لديهم من خلال تأسيس بنية تحتية قوية.

عماد الدين حسين النمو السكاني الحوار الوطنى التعداد السكانى

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