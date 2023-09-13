عماد الدين حسين: ما تقوم به مصر تجاه ليبيا متوقعًا للعلاقات بين البلدين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن موقف مصر مع ليبيا طبيعيًا ومتوقعًا منها لكل الدول العربية، مؤكدًا أن ليبيا دولة شقيقة وترتبط مع الحدود المصرية ويوجد صلة قرابة ونسب في المنطقة الحدودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، أن تعليقات الناس على السوشيال ميديا ومساندتهم لليبيا يرد على الناس التي تتحدث عن تراجع القومية العربية، فالحس القومي موجود مع كل الدول العربية.

العلاقات تظهر في أوقات الفرح والحزن

وأكد أن ما تقوم به مصر هو رسالة مباشرة أن العلاقات الأخوية والطبيعية بين الشعبين عابرة للبلاد، مشيرًا إلى أن عدد الليبيين المقيمين في مصر كثيرين وكذلك عدد العاملين في ليبيا، مشيرًا إلى أن كل هذا يؤكد أنه في أوقات الفرح والحزن العلاقات تظهر أكثر ورأينا ذلك في مأساة الإعصار ومصر قد تكون أكثر دولة تقدم مساعدات إنسانية ورغم الظروف الصعبة لم تتردد في تقديم الدعم للشعب الليبي.

وتابع، أن من يتابع الإعلام الليبي يجد التقدير من الحكومة الليبية والشعب الليبي لموقف مصر، وسرعة استجابتها.