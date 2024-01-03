الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

أطفال غزة
أطفال غزة

في نوفمبر الماضي، كانت والدة تسنيم تذهب كل يوم إلى مستشفى الشفاء بحثًا عن أدوية السرطان لابنتها المصابة به في الدم، إذ أنه منذ بدء الحرب ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في توافر أدوية سرطان الأطفال.

كانت تعود والدة تسنيم بلا شيء، فالأطفال وذووهم يصطفون في طوابير طويلة انتظارًا للدواء الذي لا يأتي: «ابنتي مصابة بسرطان في الدم منذ 3 سنوات، وكان العلاج قبل الحرب متوفرًا، وهو الذي يعينها على الحياة».

إلّا أن الحرب أحدثت شحًا كبيرًا في تلك الأدوية، وبات الأطفال يواجهون الموت بلا عون، ويمكث الأهالي في ممرات المستشفيات ويسمعون أصوات القصف المستمرة والنداء بالإخلاء.

توضح أنها ترغب في الخروج من قطاع غزة من أجل تلقي ابنتها العلاج إلّا أنها لم تعرف الطريقة الصحيحة لذلك: «أكثر من جرعة فاتت على ابنتي دون تناول الدواء، لذلك تدهورت صحتها للغاية نتيجة العدوان».

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت

واتساقًا مع ذلك، أفادت مصادر صحية فلسطينية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بوجود 10 آلاف مريض سرطان في القطاع دون أدوية، بعد خروج مستشفى الصداقة الفلسطيني عن الخدمة قسرًا جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ نحو 88 يومًا.


وأوضحت المصادر أن مرضى السرطان في قطاع غزة يعيشون ظروفًا قاهرة وغير إنسانية، ولا يوجد لديهم أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة.

وتعرض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، نهاية أكتوبر الماضي، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، وخرج المستشفى عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.

مخاض تحت أصداء القصف.. نقص أكياس الدم يدفع نساء غزة لاستئصال أرحامهن


أم نور تستغيث بسبب نقص أدوية السرطان


نفس المعاناة تجرعتها نور وأمها، بسبب إصابة الأولى بسرطان في الغدة الدرقية منذ عامين، والتي كانت تتلقى جرعات العلاج بانتظام قبل بداية الحرب على غزة، إلّا أن نتيجة العدوان الإسرائيلي الحالي توقفت عن تلقي جرعات العلاج.

وكتبت أم نور استغاثة عبر "فيسبوك" أن ابنتها توقفت عن تلقي العلاج منذ فترة طويلة ما أثر على صحتها، وجعلها تصاب بمضاعفات قوية: «المستشفيات خاوية، وليس بها أي أدوية، لا سيما التي تخص الأمراض المزمنة مثل السرطان، فالأطفال يعانون بشدة من النقص الحادث الذي حدث في أدوية السرطان».

تقول: «أصبحنا نطوف على المنازل لنعرف المرضى الذين لديهم أدوية تخص السرطان ونتبادلها من أجل وقف الألم الذي يتعرض له الأطفال في غزة نتيجة نقص جميع الأدوية، بل أن النقص طال أيضًا البدائل التي كانت فيما مضى يتم الاعتماد عليها في وقت سابق».

جهود مصر والأردن مع أطفال السرطان 

وفي 8 نوفمبر الماضي، استقبلت الأطقم الطبية المصرية الموجودة على معبر رفح عددًا من الأطفال مرضى السرطان القادمين من غزة، والذين رغم ما يعانونه من ألم ارتسمت على وجوههم ابتسامة بريئة، وحالة من الأمل سيطرت عليهم وعلى ذويهم بعد وصولهم إلى مصر، ليبدأوا رحلة علاجهم التي توقفت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وانطلقت سيارات الإسعاف بالأطفال فور إنهاء إجراءات دخولهم من معبر رفح  إلى المستشفيات المصرية في القاهرة المتخصصة في علاج الأورام لبدء بروتوكول العلاج فورًا، حسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وسعى الأردن لاستقبال العشرات من مرضى السرطان قبل أكثر من 5 أسابيع، حيث اتخذ مركز الحسين للسرطان والحكومة الأردنية قرار استقبال المرضى بعد بدء العدوان الإسرائيلي، إلّا أنه تم وضع عراقيل كبيرة أمام نقلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الأردن سعيه لنقل 41 مريضًا بالسرطان لتلقي العلاج في المملكة، إلا أن عدد الذين وصلوا حتى 30 نوفمبر 9 مرضى، وهناك 6 آخرون من المتوقع وصولهم خلال الفترة المقبلة. 

txt

جحيم مستشفيات غزة.. كيف تتم العمليات الجراحية دون تخدير لضحايا القصف؟

txt

صدأ المفتاح لكن الأمل باق.. أصحاب الحق في العودة: باب دارنا سوف يعرفنا (ملف)

السرطان مريض سرطان العلاج الحرب غزة

مواد متعلقة

اتفاقية السلام تمنعهم.. ما لا تعرفه عن محور فيلادلفيا الذي يسعى الاحتلال للسيطرة عليه؟

إسرائيل تحاول إخراج "الأونروا" من غزة عبر القصف المستمر.. ما القصة؟

ما تأثير وقف بطاقات الائتمان الجديدة على التجارة الإلكترونية؟

بتر دون تخدير.. وحشية الاحتلال تحرم مصابى غزة من أطرافهم

إدانة دولية لإسرائيل بعد استخدام «القنابل الغبية».. ما القصة؟

بعد تصويرهم عراة.. "الدستور" يكشف أوضاع أطفال غزة بين القصف والاعتقال

لن نشتري هذا العام شجرة.. أقباط يرفضون الاحتفال بالكريسماس

الموت البطيء.. الجدري والسحايا ينتشران في غزة: «لا علاج لا أمصال لا مستشفيات»

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

كشف غموض سقوط فتاتين من الطابق التاسع بسوهاج

الزمالك يستقر على التعاقد مع مدرب أجنبى.. والظهور الأول بمعسكر الإمارات

تخصيص يوم لعيد الأب.. قرار من مجلس الدولة بشأن الأمر

"حرب شوارع" بين طالب وأصدقائه تنتهي بمقتله في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس