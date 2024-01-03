دخول 90 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح وكرم أبوسالم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بدخول 90 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وكانت وصلت، أمس، أول شحنة بحرية بريطانية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى مصر حيث سيتم تفريغها ونقلها إلى القطاع عبر معبر رفح.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن 87 طنًا من المساعدات البريطانية والقبرصية المنقذة للحياة المخصصة لقطاع غزة سلمتها السفينة المساعدة للأسطول الملكي "لايم باي" إلى مصر انطلاقا من قبرص.

وتشمل المساعدات أكثر من 10،000 بطانية، وحوالي 5،000 مجموعة إيواء وإمدادات طبية سيتم نقلها إلى غزة عبر معبر رفح.