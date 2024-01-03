الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دخول 90 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح وكرم أبوسالم

مساعدات
مساعدات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بدخول 90 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وكانت وصلت، أمس، أول شحنة بحرية بريطانية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى مصر حيث سيتم تفريغها ونقلها إلى القطاع عبر معبر رفح.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن 87 طنًا من المساعدات البريطانية والقبرصية المنقذة للحياة المخصصة لقطاع غزة سلمتها السفينة المساعدة للأسطول الملكي "لايم باي" إلى مصر انطلاقا من قبرص.

وتشمل المساعدات أكثر من 10،000 بطانية، وحوالي 5،000 مجموعة إيواء وإمدادات طبية سيتم نقلها إلى غزة عبر معبر رفح.

غزة رفح كرم أبو سالم القاهرة الإخبارية قافلات مساعدات

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس