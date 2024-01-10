بعد تصدرها التريند.. ماذا يقول الحظ الفلكي لثراء جبيل في عام 2024 ؟

أصبح اسم الفنانة الشابة ثراء جبيل، تريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي "جوجل" بعد ظهورها لأول مرة كموديل في أغنية جديدة لتامر حسني بعنوان "موحشتكيش"، والتي حصدت نسب مشاهدة مرتفعة تخطت 60 ألف مشاهدة خلال ساعة فقط من طرحها.

حظ الفنانة ثراء جبيل

وفي هذا السياق يقدم الدستور حظ الفنانة ثراء جبيل حسب برجها الفلكي برج الجدي حيث أنها من مواليد 5 يناير 1991، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك منى أحمد في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

سيكون عام 2024 عام الرومانسية والانسجام، وتسهل عمليات العبور هذه مسار عودة زحل، مما يجعله أكثر إيجابية وأقل تخويفًا وقلق وتوتر.

بالنسبة لبرج الجدي 2024 هو عام تحقيق التوازن بين طموحاته المهنية وتطلعاته الشخصية، والتغلب على التحديات والفرص بالعزم الثابت الذي يحدد برجك.



حظ مواليد برج الجدي في الحب والعلاقات

يتنقل برجك لعام 2024 في عالم التوازن بين العمل والحياة، والتأمل، والإنجاز الرومانسي، كل ذلك تحت تأثير كوكب الزهرة المحب وزحل الصارم، سيجد مولود الجدي نفسه أكثر ميلًا لتحويل تركيزه من العمل إلى حياته العاطفية ويمكن أن يتخلى عن التزاماته المهنية ويضعها جانبًا حتى يكون حاضرًا بشكل كامل مع الشريك الرومانسية.



ويعد تراجع زحل هذا العام وهو الكوكب الحاكم لبرج الجدي بمثابة دعوة للتأمل العميق في علاقاته، إنها فترة قد يعقد فيها بعض مواليد برج الجدي قرانهم، بينما قد يحرر آخرون أنفسهم من الشراكات السامة حتى يبحثون عن السعادة التي يستحقوها.

الصداقات

تشهد دائرتهم الاجتماعية تغييرات هذا العام، مع احتمالية تحول الصداقات إلى روابط أعمق أو شراكات رومانسية وعلاقات عمل، ومع ذلك من المهم التواصل مع الأصدقاء، ومحاولة الاستمتاع ببعض الاحتفالات معهم.

الحياة المهنية

برج الجدي، يبشر برجك المهني لعام 2024 بعام تحويلي مع تحولات كبيرة في مساعيك المهنية والإبداعية بحلول نهاية العام، من المقرر أن تصل مساعيك الفنية أو التجارية.

يبدأ العام بدفعة من الطاقة مع دخول كوكب المريخ، كوكب الحزم والاندفاع، إلى برجك ويمكّنك هذا العبور من الكفاح من أجل أحلامك والتقدم في حياتك المهنية، وتعد جهودك خلال هذه الفترة ببداية رائعة لهذا العام، مما يعدك بالنجاح الكبير.

من المحتمل أن يبدا وافي رؤية ثمار عملهم عندما يدخل كوكب الزهرة، الكوكب الذي يحكم الحب والجمال والشؤون المالية، إلى برج الجدي وبيت الممتلكات الثاني في حين أن هذا المنزل يرتبط تقليديًا بالمال، فإنه يشمل أيضًا الرفاهية العاطفية هذه الفترة تدور حول أكثر من مجرد مكاسب مالية إنه أيضًا وقت لمواجهة أي مشاعر سلبية.



خسوفين محوريين في برج الجدي

يجب ان يكونوا مستعدين لخسوفين محوريين في منزلهم العاشر، مما سيؤدي إلى تغييرات هائلة وضرورية، الأول، اكتمال القمر وخسوف القمر في برج الميزان قد يشير إلى نهاية علاقة عمل غير صحية.



إذا لم يأخذوا زمام المبادرة لمعالجة سوء المعاملة بأنفسهم، فإن هذا الحدث الكوني سيفعل ذلك نيابة عنهم وبحلول فصل الصيف، بعد اكتمال القمر الغني في برج الجدي سيكونوا قد تعافوا من تأثير الكسوف.

الكسوف الثاني، وهو القمر الجديد وكسوف الشمس في برج الميزان ومنزلهم العاشر يركز على البدايات الجديدة في حياتهم المهنية، أي علاقات أو فرص اضطروا للتخلي عنها في وقت سابق من العام كانت مجرد تمهيد الطريق لمزيد من العلاقات المجزية والأكثر صحة.



قمرين مكتملين في برج الجدي عام 2024

يجلب عام 2024 أيضًا قمرين مكتملين في برجك، وهذا يمكن أن تحمل هذه الأحداث أخبارًا مرحب بها، لكن عليهم أن يدركوا أن البدر غالبًا ما يزيد من مشاعر القلق والتوتر لديهم.

وإنه تذكير بضبط وتيرة أنفسهم، خاصة في حياتهم المهنية، ومنح انفسهم فرصة للتنفس والاسترخاء، هذا أمر صعب بالنسبة إلى برج الجدي المجتهد، ولكن يمكنهم القيام به.

ويدخل كوكب بلوتو الرجعي برج الجدي، ويستمر الموضوع، حيث سيواجهون تحديًا لمواجهة مخاوفهم العميقة وعاداتهم السيئة والتغلب عليها.

سواء كان الأمر يتعلق بالخوف من الطيران، أو التردد في التقدم للحصول على وظيفة أحلامك، أو التردد في تعزيز علاقة، فقد حان الوقت الآن لتجاوز هذه الحواجز. يجب أن يختفي ميلك إلى المماطلة أو مقاومة التغيير، وبحلول الوقت الذي يدخل فيه كوكب الزهرة برجك فسيصبحون نسخة أكثر سعادة وصحة ونجاح.