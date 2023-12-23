السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جورج وسوف مواليد برج الجدي.. فما أهم مميزاته

جورج وسوف
جورج وسوف

يحتفل اليوم سلطان الطرب جورج وسوف بعيد ميلاده الـ 63 عامًا، فهو من مواليد الجدي الذي يحمل الكثير من الصفات المميزة والمختلفة.

جورج وسوف من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، لأنه استطاع خطف قلوب الجماهير عقب سماع صوته المميز، ويتبع برج الجدي دائمًا الحياة المثالية والخيالية من الطيش والخيال، لذلك هذا البرج يحمل الكثير من الحب والمشاعر للأخرين.

وتزامنًا مع احتفال سلطان الطرب بعيد ميلاده، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أبرز المعلومات والتفاصيل التي لا تعرفها عن مواليد الجدي خاصة في الرجال، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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جورج وسوف.. سلطان الهوى

 ميلاد سلطان الطرب جورج وسوف ما لا تعرفه عن مواليد الجدي

يعرف عن مواليد برج الجدي إجتماعيين وعشاق للسفر والخروج وتجربه كل ما هو جديد، لذلك يسهل الدخول مع مواليد الجدي في علاقة صداقة قوية، ولأنه يتميز بالوفاء والصدق في المشاعر.

في عيد ميلاد سلطان الطرب جورج وسوف ما لا تعرفه عن مواليد الجدي

ويعرف عن برج الجدي أنه من أبرع الأبراج في إخفاء مشاعره، خصوصًا لو كانت مشاعر خوف من مرحلة جديدة، ويفضل الجدي أن يحقق الاستقرار المادي قبل أن يحقق الاستقرار العائلي، ويفضل ذكر الجدي دائمًا أن يضع أهداف في حياته حتى يصل إليها، فهو رجل طموح.

في عيد ميلاد سلطان الطرب جورج وسوف ما لا تعرفه عن مواليد الجدي

ويحمل برج الجدي أكثر الصفات التي تميزه أنه عملي للغاية، ولديه الكثير من المهارات في التعامل مع التجارب الشاقة، وعندما يحقق الجدي أمانيه، يشعر بالكثير من الثقة ويمكن أن تصل للغرور، يعرف عن رجل الجدي الانضباط، وهذا لأنه من أكثر الشخصيات المنظمة ويتبع الخطوات بحذر.

في عيد ميلاد سلطان الطرب جورج وسوف ما لا تعرفه عن مواليد الجدي

أما عن العلاقات الرومانسية فهو شخص عاشق للحب ويعطي كل ما لديه من وقت وتقدير لشريك حياته، لذلك دائمًا تنجح العلاقات مع رجل الجدي لأنه شخص منضبط ويحترم من يحبه، وهو من أكثر الأبراج المتمسكة بالعادات والتقاليد.

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