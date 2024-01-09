حزب ميلونى يستبعد سياسيًا إيطاليًا بسبب إطلاق نار من مسدس يملكه

جرى استبعاد سياسي ينتمي إلى حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليميني المتطرف بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء من المجموعة البرلمانية للحزب، وذلك بسبب مشكلة تتعلق بإطلاق نار من مسدس في حفل في ليلة رأس السنة الجديدة والتي تسببت في وضع ضغوط على ميلوني.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قيادة حزب إخوة إيطاليا قررت تعليق عضوية إيمانويل بوزولو في المجموعة البرلمانية.

وكان بوزولو (38 عامًا) قد مثل في وقت سابق حزب ميلوني في مجلس النواب، المجلس الأكبر في البرلمان الإيطالي.

وكان بوزولو قد حضر حفلًا في ليلة رأس السنة الجديدة، أصيب خلاله ضيف آخر برصاصة من مسدس يمتلكه بوزولو. وقد أثار الحادث ضحة كبيرة في إيطاليا منذ ذلك الحين.

ويحقق مكتب المدعي العام الآن مع بوزولو بتهمة التسبب في أذى جسدي كبير.

وتتعرض ميلوني للضغوط بسبب هذه الفضيحة، حيث تطالب المعارضة بمعاقبة بوزولو. وقد أعلنت ميلوني بالفعل عن اعتزامها تعليق عضوية النائب بالبرلمان وتحدثت عن سلوك غير مسئول.