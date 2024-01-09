الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

حزب ميلونى يستبعد سياسيًا إيطاليًا بسبب إطلاق نار من مسدس يملكه

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

جرى استبعاد سياسي ينتمي إلى حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليميني المتطرف بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء من المجموعة البرلمانية للحزب، وذلك بسبب مشكلة تتعلق بإطلاق نار من مسدس في حفل في ليلة رأس السنة الجديدة والتي تسببت في وضع ضغوط على ميلوني.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قيادة حزب إخوة إيطاليا قررت تعليق عضوية إيمانويل بوزولو في المجموعة البرلمانية.

وكان بوزولو (38 عامًا) قد مثل في وقت سابق حزب ميلوني في مجلس النواب، المجلس الأكبر في البرلمان الإيطالي.

وكان بوزولو قد حضر حفلًا في ليلة رأس السنة الجديدة، أصيب خلاله ضيف آخر برصاصة من مسدس يمتلكه بوزولو. وقد أثار الحادث ضحة كبيرة في إيطاليا منذ ذلك الحين.

ويحقق مكتب المدعي العام الآن مع بوزولو بتهمة التسبب في أذى جسدي كبير.

وتتعرض ميلوني للضغوط بسبب هذه الفضيحة، حيث تطالب المعارضة بمعاقبة بوزولو. وقد أعلنت ميلوني بالفعل عن اعتزامها تعليق عضوية النائب بالبرلمان وتحدثت عن سلوك غير مسئول.

استبعاد سياسي ميلوني جورجيا ميلوني إطلاق نار المجموعة البرلمانية

مواد متعلقة

بلينكن: واشنطن مهتمة ببدء عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة فى أقرب وقت

إصابة 53 شخصًا فى انفجار مصنع مستلزمات طبية شمالى إيران

الأونروا: قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للحياة

اتهام البنوك الكبرى بكندا بالتلاعب فى الإقراض الأخضر

الصحة العالمية: الوضع فى غزة يفرض بتر الأطراف رغم إمكانية إنقاذها

بلينكن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر أساسى لاستقرار المنطقة

ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسى تصل إسرائيل نهاية الشهر الجارى

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية عطارة شمال رام الله

الأكثر قراءة

"أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

عاجل.. "التموين" تشترى 420 ألف طن قمح أوكرانى وروسى

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

موعد إجازة 25 يناير 2024 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام

قصواء الخلالى: تعديلات حكومية مرتقبة فى بعض الحقائب الوزارية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا