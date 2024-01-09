الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

«سلومة» يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة عبر الفيديو كونفرانس

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة خلال متابعته للامتحانات من غرفة العمليات

 تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، أمل مبروك مدير عام التعليم العام، سحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ومديري المرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

وشدد وكيل تعليم الحيزة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أوالملاحظين.
 

كما شدد على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية، وأن تكون في انعقاد دائم للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.
 

كما دعا الموجهين المقيمين بالمدارس لعمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة لتجنب حدوث المشاكل أثناء العملية الامتحانية وضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية .

 

وقد تقدم عدد 175388 طالبا في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، بنسبة حضور 96٪
وعدد 208115 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بنسبة حضور 96٪، 201622 طالبا في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بنسبة حضور 97 %.

 

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات والرتش من أرض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها علي الشكل الأمثل في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية. 
 

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