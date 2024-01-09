الثلاثاء 09 يناير 2024
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الدين لله

انطلاق أعمال مؤتمر "التفاعل بين القيم وأثره على الهوية" بالتعاون بين الأزهر وجامعة فرنسية

مؤتمر التفاعل بين
مؤتمر "التفاعل بين القيم وأثره على الهوية

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، انطلقت منذ قليل أعمال مؤتمر “التفاعل بين القيم وأثره على الهوية..الانفتاح على الحداثة أم الانسحاب إلى الذات؟”، والذي يعقده «مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية» بالتعاون مع جامعة «لومير ليون٢» الفرنسية، برئاسة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمشاركة وحضور البروفسير ستيفان فالتر - جامعة لومير ليون٢ الفرنسية، وديفيد سادوليه، المستشار الثقافي الفرنسي فى مصر، رئيس المعهد الفرنسي، ونخبة من أساتذة جامعة الأزهر والجامعات المصرية والدولية.

أعمال مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»

ويستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة، أعمال مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والتي تستمر حتى الخميس  الموافق ١١ من يناير ٢٠٢٤م، يناقش خلالها المشاركون عددا من المحاور، أبرزها «القيم الدينية والقيم الدنيوية»، «النظام الاجتماعي والرؤى»، «المعايير والاختلافات»، «الأدب بين القيم الجمالية والإبداع»، «التطورات القانونية في عالم متواصل».

ويعد المؤتمر فرصة متميزة للتواصل وتبادل الآراء بين العلماء والباحثين الغربيين ونظرائهم من المصريين والعرب، حول العديد من القضايا والمسائل القانونية واللغوية والأدبية والاجتماعية، بهدف دراسة «العولمة» وتأثيرها على الأفراد (انتماءاتهم وخصوصياتهم )، والمجتمعات (آدائها ومعتقداتها)، والدول(فيما يخص عمليات إضفاء الشرعية التي تقوم بها)، وذلك سعيا لرسم صورة دقيقة وعامة عن التبادلات والتأثيرات بين العالمين العربي الإسلامي والغربي.

شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر مركز الأزهر وكيل الأزهر محمد الضويني

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