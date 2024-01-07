"هوّ ربنا فين؟".. أمين الفتوى يجيب عن الأسئلة المكررة للأطفال (فيديو)

ردّ الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أسئلة الأطفال التي دائمًا ما يفاجئون بها الكبار: "هوّ ربنا فين؟"، قائلاً إن الآباء والأمهات يجب عليهم ألا يفزعوا من هذه الأسئلة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الأحد: "نحاول نوجه الطفل توجيها عقائديا سليما، ونقول لهم ربنا مُطّلع علينا فى كل مكان، وهو الذي خلق المكان".

وتابع: "نقول للطفل يتدبر فيما خلقه الله، ونحفظ الأطفال إن الله هو الخالق فلا يتجسد للمخلوقين، لكنا ندركه ونؤمن به فى قدرته فيما خلقه حولنا، وهو الخبير بأحوالنا وأقوالنا ونعدد خلق الله رفع السماوات بغير عمد، هو إحنا نقدر نعمل سقف من غير عمدان، وكمان ربنا اللى خلقنا وجعل لكل واحد فينا إن له أجل معلوم".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

