تفاصيل فضيحة جنسية كبري تورط فيها العديد من مشاهير العالم (فيديو)

كشف الإعلامي أسامة كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، فضيحة كبري تورط فيها العديد من مشاهير العالم، وهي فضيحة "جيفري إبستين"، والذي كان خصص جزيرة في الولايات المتحدة لممارسة العلاقات الجنسية مع القاصرات.

قال "كمال"، إن اسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ظهر أكثر من 50 مرة في وثائق محاكمة "جيفري إبستين"، بالإضافة إلى مايكل جاكسون، ليناردو ديكابريو، دونالد ترامب، بالإضافة إلى 180 اسما.

وعرض عدد من الصور والوثائق التي كشفتها المحكمة، ومنها صور تجمع بين كلينتون وأبستين، حيث أكدت الصحف الأمريكية أن الأخير زار البت الأبيض أكثر من 20 مرة.

ونوه "كمال"، بأن يهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أنه كان يتخفي أثناء ذهابه لرجل الأعمال المشبوه جيفري إبستين، مؤكدًا أن آلان ديرشويتز، محامي أمريكي صهيوني شديد العداء لحماس ومن المفترض أن يمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية، قد ذكر اسمه في الوثائق أكثر من 137 مرة.