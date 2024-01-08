الإثنين 08 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

موعد وقفة عرفات 2024

الحج
الحج

يبحث الكثيرون عن موعد وقفة عرفات 2024، وخاصة مع اقتراب شهر رجب 1445 وفقًا لدار الإفتاء المصرية حيث يحصل موظفو القطاع العام والخاص على إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال العطلات التي تقرها الدولة.

موعد وقفة عرفات 2024

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد وقفة عرفات 2024 فلكيا وفقًا لمركز تنبؤات الشمس حيث تصادف هذا العام يوم 16 يونيو 2024 الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1445 ويعد أكبر الأعياد للمسلمين خلال العام ويحصل موظفي الدولة والقطاع الخاص على إجازة فيها، بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى.

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وقفة عرفات

وسميت وقفة عرفات نظرا لوقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات يوم  9 من شهر ذي الحجة من كل عام داعين الله سبحانه وتعالي أن يغفر لهم ويرحمهم، عقب إتمام مناسك الحج من رمي الجمرات والطواف والسعي خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.

ويحتفل الملايين من المسلمين من مختلف بقاع الأرض بعيد الأضحى من خلال مناسك ذبح الأضحية وصلاة العيد وتجمعات الأهل والأصدقاء والجيران والتنزه في الحدائق العامة والسفر إلى القرى السياحية للاستمتاع بالماظر الخلابة، وقضاء وقت ممتع مع اسرهم في الإجازة الطويلة لعيد الأضحى.

يذكر أن جبل عرفات جبل يربط بين مدينة مكه المكرمة والطائف خارج حدود الحرم المكي حيث يقع على بعد 22 كم من مكة و10 كم من منى و6 كم من المزدلفة له أربع حدود الأول ينتهي عند حافة طريق المشرق والثاني وراء منطقة عرفات والثالث البساتين التي تلي قرية عرفات والرابع وادي عرنة.

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