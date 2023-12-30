السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد وقفة عرفات 2024.. والأيام المتبقية عليها فلكيا

وقفة عرفات
وقفة عرفات

موعد وقفة عرفات 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع اقتراب استطلاع هلال شهر رجب 1445 وفقا لدار الإفتاء المصرية حيث يحصل كافة موظفي القطاع العام والخاص على اجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال العطلات التي تقرها الدولة.

موعد وقفة عرفات 2024

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد وقفة عرفات 2024 فلكيا وفقا لمركز نتبؤات الشمس حيث تصادف هذا العام يوم 16 يونيو 2024 الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1445 ويعد أكبر الأعياد للمسلمين خلال العام ويحصل موظفي الدولة والقطاع الخاص على اجازة فيها بالإضافة إلى جازة عيد الأضحى.

سميت وقفة عرفات نظرا لوقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات يوم  9 من شهر ذي الحجة من كل عام داعين الله سبحانه وتعالي أن يغفر لهم ويرحمهم، وذلك عقب إتمام مناسك الحج من رمي الجمرات والطواف والسعي خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.

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الأيام المتبقية على وقفة عرفات 1445

لم يعد متبقي على وقفة عرفات سوى 168 يوم فقط حيث يحتفل الملايين من المسلمين من مختلف بقاع الأرض بعيد الأضحى من خلال مناسك ذبح الأضحية وصلاة العيد وتجمعات الأهل والأصدقاء والجيران والتنزه في الحدائق العامة والسفر إلى القرى السياحية للاستمتاع بالماظر الخلابة.

يذكر أن جبل عرفات جبل يربط بين مدينة مكه المكرمة والطائف خارج حدود الحرم المكي حيث يقع على بعد 22 كم من مكه و10 كم من منى و6 كم من المزدلفة له أربع حدود الأول ينتهي عند حافة طريق المشرق والثاني وراء منطقة عرفات والثالث البساتين التي تلي قرية عرفات والرابع وادي عرنة.

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موعد عيد الأضحى 1445

تحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى 1445 خلال الفترة من 17 - 20 يونيو 2024 وفقا للحسابات الفلكية والتي أعدها خبراء مركز التنبؤات وابحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية والتي لا يتم الاعتماد بها إلا من عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة رسميا من قبل دار الإفتاء المصرية.

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