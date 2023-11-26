الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول الأسرى الفلسطينيين إلى ميدان ياسر عرفات برام الله

حافلة الأسرى
حافلة الأسرى

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، صورًا لوصول الأسرى الفلسطينيين إلى ميدان ياسر عرفات برام الله، بعد الإفراج عنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الثالثة لتبادل الأسرى من الجانبين.

وكان عددًا كبيرًا من المواطنين في انتظار الحافلة التي تقل الأسرى بميدان ياسر عرفات، للاحتفال بهم رغم محاولة قوات الاحتلال فض الاحتفالات بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وبعض طلقات الرصاص الحي.

الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا

وأفرجت قوات الاحتلال اليوم عن 39 فلسطينيًا من سجونهم تنفيذصا لشروط الهدنة وتبادل الأسرى من الجانبين.

وصول الأسرى الفلسطينيين ميدان ياسر عرفات الإفراج للاحتفال بهم قوات الاحتلال

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