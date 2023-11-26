الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احتفال الفلسطينيين بالإفراج عن الأسرى بميدان ياسر عرفات برام الله (فيديو)

حافلة الأسرى
حافلة الأسرى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية بثًا مباشرًا لاحتفال المئات من المواطنين في رام الله، بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية في المرحلة الثالثة من الهدنة وتسليم الأسرى.

وحرص الأهالي على التجمع بميدان ياسر عرفات، للاحتفال بذويهم وهم يحملون العلم الفلسطيني على الرغم من محاولة قوات الاحتلال تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع وإطلاق بعص الرصاص الحي وإصابة بعض الأطفال والشباب وفقًا لما أعلنته ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية.

الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا

وأفرجت قوات الاحتلال اليوم عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، وتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر ووصلت الحافلة التي تقلهم إلى رام الله في طريقها للوصول للتجمع الجماهيري بميدان ياسر عرفات.  

وحرص بعض الشباب على الصعود فوق الحافلة التي تقل الأسرى والاحتفال فوقها فور دخول الحافلة لرام الله.

بثا مباشرا المواطنين رام الله ميدان ياسر عرفات الإفراج عن 39 أسير الأهالي

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