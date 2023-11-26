صلاح مغاورى: الهدنة الإنسانية فى غزة وتبادل الأسرى نتاج جهود بذلتها مصر

علق الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على تقديم المساعدات للإخوة الأشقاء في فلسطين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر هي التي ساهمت في دعم قطاع غزة على النحو الذي نشاهده الآن.

وأضاف مغاوري أن كل المساعدات التي دخلت القطاع هي بجهود ومساعٍ مصرية على الرغم من العرقلة المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، ولكن إصرار مصر على إدخالها هو ما عمل على مدار الساعة لتواصلها وحتى الوصول لهدنة إنسانية.

وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى هي جهود مصرية بذلتها مصر على مدار الفترة الماضية بجانب قطر وأمريكا، فضلًا عن تخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات من الدول العربية الشقيقة.