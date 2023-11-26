الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف يمكن تأهيل الأسرى نفسيًا بعد تحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلى؟ (فيديو)

الأسيرات
الأسيرات

قالت الدكتورة ولاء بطاطا، الباحثة في قضايا الطفل، إن الاحتلال الإسرائيلي يتبع آلية احتجاز الأسرى الأطفال في غزة والضفة الغربية منذ عام 2015 حتى وقتنا الحالي، والذين بلغ إجمالي عددهم نحو 10 آلاف طفل فلسطيني في ظروف قاسية، ومنهم من يمكث داخل سجون الاحتلال حتى الآن، ويعيشون جميعهم ظروفًا اعتقالية قاسية بشكل كبير للغاية.

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وأضافت بطاطا، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن ما يعيشه الأسرى بشكل عام من ظروف اعتقالات إجرامية وإهمال طبي وتعذيب متواصل يؤثر بشكل واضح عليهم نفسيًا، حتى بعد خروجهم من سجون الاحتلال، ولذلك يجب توفير حياة خاصة لهم بعد الخروج من المعتقل، من خلال توفير الطعام والمياه وجميع الاحتياجات الأساسية لهم بشكل متواصل؛ لأنهم كانوا يحرمون منها طوال الوقت، بجانب متابعة طبيب نفسي لهم للخضوع إلى برامج إرشادية تؤهلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى.

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