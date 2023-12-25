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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2024 وإجازات عام 2024 الرسمية في مصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

موعد عيد الأضحى 2024 من أكثر الأشياء التي يتسائل عنها المواطنين عبر منصات البحث المُختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

موعد عيد الأضحى 2024

وتصدَّر موعد عيد الأضحى 2024 مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد شهر رمضان 2024. 

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى في آخر يوم من أيام الحج، في كل عام، وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة. 

تنشر "الدستور" موعد عيد الأضحى 2024.

متى يكون يوم عرفة 2024؟

يتوقع علماء الفلك أن يصادف يوم عرفة- وهو اليوم الثاني من موسم الحج الذي يستمر أسبوعًا- يوم السبت 15 يونيو.

إذا حدث ذلك، فإن عيد الأضحى سيأتي يوم الأحد 16 يونيو، وسيقع يومي العطلة اللاحقين لهذه المناسبة يومي الاثنين 17 يونيو والثلاثاء 18 يونيو.

هذا يعني أنه يمكنك تحديد يوم السبت 15 يونيو إلى الثلاثاء 18 يونيو كعطلة نهاية أسبوع محتملة لمدة أربعة أيام.

ومن المهم الإشارة إلى أن التاريخ الدقيق لعيد الأضحى يحدده علماء الدين تحت جنح الليل.

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موعد عيد الفطر 2024

يتوقع علماء الفلك أن يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024. وإذا كان هذا صحيحا، فإن عيد الفطر سيقع بعد شهر تقريبا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان، والامتناع عن الأكل والشرب من الفجر حتى الغسق لمدة 30 يومًا، والذي يؤدي إلى عيد الفطر، يوم الاثنين 11 مارس، وفقًا للحسابات الفلكية.

إجازات عام 2024 الرسمية

  • يوم الأحد 7 يناير  إجازة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم الخميس 25 يناير ، إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
  • يوم الأربعاء 10 أبريل ، إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس 11 أبريل، إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
  • يوم الجمعة 12 أبريل، إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
  • يوم الثلاثاء 25 أبريل ، إجازة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء 1 مايو ، إجازة عيد العمال.
  • يوم الاثنين 6 مايو ، إجازة شم النسيم.
  • يوم الاثنين 17 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الثلاثاء 18 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأربعاء 19 يونيو ، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأحد 30 يونيو، إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • يوم الاثنين 8 يوليو، إجازة احتفال رأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء 23 يوليو ، إجازة احتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
  • يوم الاثنين 16 سبتمبر ، إجازة احتفال بالمولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد 6 أكتوبر ، إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر.

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