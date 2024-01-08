الإثنين 08 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس

الصف الأول الإعدادي
الصف الأول الإعدادي الأزهري

يبحث الكثيرون عن  نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2024، حيث أن الطلاب انتهوا من الامتحانات والتي بدأت يوم السبت 23 ديسمبر 2023، وانتهت يوم 28 ديسمبر 2023.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري 

يستطيع جميع الطلاب معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2024 الترم الأول، والحصول على درجاتهم بعد الانتهاء من عملية التصحيح يستطيع جميع الطلاب معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2024 الترم الأول، والحصول على درجاتهم بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة داخل الكنترول المركزي لكل معهد بجميع المحافظات، وهذا بعد أن يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي وحتى يستطع كل الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها عن طريق كشوف النتيجة من داخل المعهد الأزهري.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري الحصول على درجاتهم برقم الجلوس 2023-2024 عقب الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة في الكنترول المركزي لكل معهد على مستوي الجمهورية، ومن ثم اعتماد النتيجة بشكل رسمي حتي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول عليها من خلال كشوف النتيجة في المعهد، نظرًا لأن قطاع المعاهد الأزهرية لا يُعلن نتائج امتحانات الصف الأول الإعدادي وغيرها من مراحل النقل مُجمعة، وبالتالي تكون الطريقة الوحيدة للحصول على النتيجة برقم الجلوس هي من خلال كشوف النتيجة في المعاهد الأزهرية التابع لها الطالب.

الثلاثاء.. انطلاق امتحانات "الترم الأول" لصفوف النقل فى الوادى الجديد

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

 امتحن الطلاب في مواد: الفقه، اللغة العربية (النحو - ورقة أولى)، أصول الدين (التفسير والحديث - ورقة أولى)، العلوم،اللغة العربية (المطالعة والنصوص وفنون الكتابة)، الهندسة، أصول الدين (التوحيد والسيرة - ورقة ثانية)، الدراسات الاجتماعية، حفظ القرآن الكريم وتجويده، الجبر، اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

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رقم الجلوس الطلاب أولياء الأمور المعهد الازهري المركزى

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