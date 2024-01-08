الإثنين 08 يناير 2024
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باحث: الحرب فى لبنان قد تتوسع وتشملها كلها وتحول الشرق الأوسط لبؤرة نار

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قال توفيق شومان، الكاتب والباحث السياسي، إنه من الواضح من توسيع دائرة النار جنوب لبنان والتي مازالت تحت السيطرة حتى الآن بعد استهداف المقاومة اللبنانية قاعدة جوية إسرائيلية مهمتها مراقبة العمليات الجوية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن توسيع القوات الإسرائيلية دائرة النار مرتبط بالقلق الذي يعيشه الإسرائيليون من تهديدات بحركتي حماس والجهاد الإسلامي أولًا وحزب الله ثانيًا، من الرد على عملية اغتيال صالح العاروري ويوجد حالة استنفار عالية جدًا وسط صفوف الاحتلال.

وتابع، أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال اليوم إن قوات الاحتلال من الكثافة النارية إلى العمليات الخاصة وهذا يترافق مع جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة واجتماعه مع العديد من الإسرائيليين.

 

من المحتمل انتقال الحرب بلبنان لحرب مفتوحة

وأكد أن الجهة اللبنانية تعيش حربًا قاسية منذ أكتوبر الماضي ويبقى احتمال انتقالها لحرب مفتوحة أمرًا واضحًا، وتكون شاملة وغير محصورة في منطقة معينة وقد تشمل لبنان كله، وكذلك استهداف العمق الإسرائيلي من الجانب اللبناني، مشيرًا إلى أن الانتقال لحرب مفتوحة يحول الشرق الأوسط لبؤرة نار. 

الباحث السياسي لبنان حرب مفتوحة الشرق الأوسط بؤرة نار توسيع دائرة النار

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