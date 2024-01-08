رمضان عبدالمعز يحذر من المفاصلة فى العبادة كالبيع والشراء

حذر الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، من المفاصلة في العبادة كالبيع والشراء، مستدلًا بقوله تعالى "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، مشيرًا إلى أن بعض الفتيات تفاصل إذا طلب منها أن تلتزم بحجابها.

وقال، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن العبادة هى الأساس، وإن العمل لا يلهي عن الصلاة حتى لو كان العمل عبادة، لأن العبادة لا تلهي الإنسان عن الركوع والسجود لرب العباد مستدلًا بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ".

يجب على الإنسان ضبط جدوله ووقته على الصلاة

وتابع أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة والعبادة وأن يظبط الإنسان وقته وجدوله عليهما.