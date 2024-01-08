محافظ المنوفية يخصص مقر حى غرب القديم لإقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحى

أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، القرار رقم 3 لسنة 2024 بشأن تخصيص مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، وذلك بهدف استغلاله في إقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، وذلك في إطار جهود محافظ المنوفية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيفًا على المرضى.

وقال محافظ المنوفية إن استغلال المبنى كمجمع عيادات تأمين صحي يأتي في إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية والتخفيف على مرضى التأمين الصحي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الطبية، مشيرًا إلى دعمه الدائم والمستمر للمنظومة الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق الكامل مع كل الجهات المختصة واتخاذ كل القرارات اللازمة، وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبى.