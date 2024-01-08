الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يفحص شكوى أهالي الباجور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومي.


واستمع المحافظ لشكوى عدد من الأهالي في مركز ومدينة الباجور، حيث أبدوا استياءهم من إقامة قاعة أفراح وحفلات في قطعة أرض فضاء مجاورة لهم بشكل غير قانوني، ما يسبب لهم الضرر.

وعلى الفور، وجه المحافظ بدراسة الشكوى وضمها ضمن خطة الإزالات تلبيةً لمطالب الأهالي وحفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وكلف المحافظ رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شكوى صاحب ورشة حرفية في المنطقة الصناعية الأولى، حيث يتعرض لصعوبات تعيق استمرار عمله، مؤكدًا دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وتقديم التسهيلات الضرورية لهم، نظرًا لأن قطاع الاستثمار يعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تضمن اللقاء شكوى معلمة بمدرسة بهواش الثانوية الصناعية المشتركة في منوف، حيث تعاني من عدم الموافقة على نقلها إلى مدرسة الحديثة الإعدادية بنات. المحافظ وجه بمراعاة ظروفها الاجتماعية، خاصةً أن لديها ابنة من ذوي الهمم تحتاج إلى رعاية خاصة.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طلب مواطن يلتمس توفير كشك لمساعدته في تحمل أعباء المعيشة، مشيرًا إلى أنه ليس مانعًا من توفير كشك أو محل في السوق الجديد، مراعاةً لظروفه الصحية الخاصة.

وأكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية لقاء يومي بالمواطنين التوجيه بفحص عدد من طلبات المواطنين إجراءات عاجلة

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