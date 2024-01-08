لو فاتك الترند| شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته.. وخطيب مى فاروق الأكثر بحثًا

تنوعت أخبار الترند اليوم، خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار اجتماعية وفنية ورياضية واقتصادية، وأخرى فنية وأخبار عن غزة، وفي هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز أخبار الترند.

من هو محمد العمروسي خطيب مي فاروق

وأعلنت المطربة مي فاروق، أمس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خطبتها على الفنان الشاب الممثل محمد العمروسي في احتفال عائلي بسيط، حضره الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من العروسين، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته: "أخى على قيد الحياة ويحتاج دعواتكم"

نفى خالد العامري الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بوفاة شقيقه الكابتن العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للمزيد اضغط هنا.

بعد تصدرها الترند.. القصة الكاملة لأزمة المصممة غادة والي

تصدرت المصممة غادة والي محركات البحث على "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمتها بتهمة التعدي على الحق المالي والأدبي لـ الفنان الروسي جورجي كوراسوف، للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهم فى "مصرع الفنان أشرف عبدالغفور"

كشف شعبان سعيد، المحامي، عن تفاصيل ما حدث في أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، للمزيد اضغط هنا.

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الضوء على معركة إسرائيل ضد حركة حماس، وفشلها حتى الآن في تحقيق هدفها المتمثل في إضعاف القدرات العسكرية للحركة وتدمير شبكة الأنفاق الواسعة لها، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

أنهى مسئولو النادي الأهلي كل التفاصيل لضم الفلسطيني وسام أبوعلي، لاعب سيريوس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق مع ناديه على كل الأمور المالية، وخلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله إلى القاهرة، للمزيد اضغط هنا.