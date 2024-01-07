لو فاتك الترند| حرب غزة تقسم حكومة نتنياهو.. ومصر بقائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا

تنوعت أخبار الترند، اليوم الأحد، ما بين أخبار فنية وأخرى عن غزة، فى هذا السياق يرصد "الدستور"، خلال التقرير التالى، أبرز أخبار الترند.

"حالة خاصة" لـ طه دسوقى يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على "WATCH IT"

حقق مسلسل "حالة خاصة" من بطولة طه دسوقي وغادة عادل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT الأربعاء الماضي.

تصدر مسلسل "حالة خاصة" قائمتي الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT في مصر والخليج، وكذلك الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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حرب غزة تقسم حكومة نتنياهو

في علامة واضحة على تفاقم التوترات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، سيتغيب ثلاثة وزراء من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني جانتس عن اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ووفقًا للصحيفة، لن يحضر بيني جانتس، وغادي آيزنكوت، وشيلي تروبر– وجميعهم من حزب "أزرق أبيض" الوسطي في الوحدة الوطنية، وليس من حزب "الأمل الجديد" اليميني بزعامة جدعون ساعر– الاجتماع الأسبوعي للوزراء برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

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باحث لـ"dmc": ما يحدث بغزة خطط إسرائيلية موجودة منذ أول يوم فى الحرب



قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما يحدث هو عبارة عن خطط إسرائيلية موجودة منذ أول يوم في الحرب على قطاع غزة.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن هدف الخطط الإسرائيلية هو فرض الأمر الواقع، والذي يتمثل في التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

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انضمام مصر لقائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا



استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد نشاط صندوق مصر السيادي عن العام المنتهي 2023، والذي كان زاخمًا بالأحداث والفعاليات والإنجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص، وعلى مستوى الدولة بشكل عام.

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