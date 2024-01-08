الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لأزمة المصممة غادة والي

غادة والى
غادة والى

تصدرت المصممة غادة والي محركات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمتها بتهمة التعدي على الحق المالي والأدبي لـ الفنان الروسي جورجي كوراسوف بأن قلدت 4 رسومات فنية نتاج عمله المبتكر، وذلك بعد أن  وضعتها على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها، فى هذا السياق ترصد الدستور القصة الكاملة للمصممة غادة والى. 

 

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«بداية القصة»

كانت بداية القصة فى يوليو 2022 عندما أثار حديث فنان روسي عن "سرقة" لوحات من أعماله واستخدامها في إحدى محطات المترو فى مصر وأثار هذا جدلا واسعًا على السوشيال ميديا. 

 

واتهم الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، المصممة المصرية، غادة والي، بـ"سرقة" أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو "كلية البنات" في القاهرة. 

 

وحينها كتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: "لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي"، وأضاف: "أنتظر ردًا رسميًا بشأن هذا الأمر".

«فتح تحقيق»

وبعدها كشف دفاع الفنان الروسي جورجي كوراسوف عن فتح النيابة العامة التحقيق في اتهام موكله لمصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

 

وأكد أن النائب العام، كلف نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالتحقيق وفحص الملفات الخاصة بواقعة سرقة لوحات رسومات مترو الأنفاق من الفنان الروسي، والمتهمة به الفنانة غادة والي.

 

«اعترافات غادة والى»

قالت غادة والى مصممة الجرافيك نصًا خلال التحقيقات معها  أمام النيابة العامة: «أنا أقصد بالتصميم الصناعى إنه تصميم تم باستخدام برامج إلكترونية وتحديدا برنامج فوتوشوب اليستريتر وده بيختلف عن الأعمال الفنية لأن ذلك التصميم الصناعى مقيد بالاتفاق بيني وبين العميل من حيث الشروط والمواصفات يعنى أقصد إنه مش عمل فني بيتعمل من إبداع فنان يتمتع بموهبة الفن وإنما منفذ تصميم صناعى يتبع في عمله الشروط والمواصفات التي يفرضها العميل».

وأضافت غادة والى خلال التحقيقات: «ده مكون من فريق عمل متضمن مصممين بيشتغلوا بنظام الأعمال الحرة بالقطعة "فري لانسر“ وأنا تعاملت مع ناس كتير في أعمال كتيرة وبالنسبة للأعمال التي تمت في محطة كلية البنات، لا أتذكر أسماء هؤلاء الأشخاص».

 

واستطردت: «دورى بيكون بوضع الفكرة الأساسية للمشروع مثلا بنسبة للتصميمات الخاصة بكلية البنات كانت الفكرة الأساسية هي الاقتباس بالفن المصري القديم وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعبية التي أسسها الفنان بيكاسو وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية وبعد هذا يقوم فريق العمل بالتعاون مع خبير في الفن المصري القديم وذلك لاختيار الأعمال المصرية القديمة التي سوف تستوحي منها تلك التصمميمات ويعمل فريق العمل بأكمله على التصميمات بعد تقسيمها بين فريق العمل باستخدام برنامج فوتوشوب وبعد ذلك يقوم المختص بفريق العمل بعمل اللمسات النهائية بتقفيل الملف الهائي قبل وصوله للعميل».

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