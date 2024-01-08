الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: برنامج تدريبي لرفع قدرات صيادلة أسوان في مختلف المجالات الدوائية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تقديم يوم علمي للصيادلة أصحاب الصيدليات العامة والعاملين بها بمحافظة أسوان؛ لمناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية، كما يتطرق البرنامج التدريبي إلى توضيح آلية مواجهة الغش التجاري، وكيفية منع حدوثها، وطرق الإبلاغ عنها.


يأتي البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر انعقادها بمختلف المحافظات داخل جمهورية مصر العربية. 

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وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم البرنامج التدريبي يوم السبت المقبل ١٣ يناير بإحدى فنادق أسوان، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي مقدم للصيادلة أصحاب الصيدليات والعاملين بالصيدليات العامة بأسوان.


وقالت إن البرنامج التدريبي يبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للتسجيل للتدريب يوم الأربعاء الموافق ١٠  يناير ٢٠٢٤.

حملات تفتيشية مكثفة

وفى سياق أخر، قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

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وقالت إنه تم المرور على أكثر من ٢٠ ألف مؤسسة صيدلية، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير عدد كبير من المحاضر، تتمثل في ضبط أماكن تصنيع غير مرخصة، وأماكن تداول أدوية غير مرخصة، وصيدليات عامة مخالفة، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مخدرة، وأدوية مهربة أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

وفي إطار مكافحة صور ممارسات تداول الأدوية المخدرة والأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وضبط الأماكن غير المرخصة؛ فقد تم تنفيذ أكتر من ٤٠٠ حملة مكثفة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية بجميع أنحاء الجمهورية، وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من ٦٠ مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة، وتحريز المضبوطات المخالفة للعرض على النيابة المختصة.

الدواء برنامج تدريبي صيادلة أسوان المجالات الدوائية يوم علمي مقاومة المضادات الحيوية سوء استخدام المضادات الحيوية مواجهة الغش التجاري

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