الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قنصوة يستقبل وفد جامعة بيروت العربية لبحث إنشاء فرع دولي ببرج العرب (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بيروت

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة بيروت العربية، ضم كل من الدكتور عمار الحوري- رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان بدولة لبنان - رئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية، والدكتور وائل نبيل عبد السلام، رئيس جامعة بيروت العربية، والدكتور عمر الحوري- أمين عام الجامعة وعضو مجلس أمناء وقف البر والإحسان، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجامعتين على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والمشروعات البحثية وتبادل الخبرات فيما بينهما، وبحث إنشاء فرع دولي لجامعة بيروت العربية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في برج العرب.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الدولية.


أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية منذ إنشائها عام 1960 بدعم من الدولة المصرية وجامعة الإسكندرية، لافتًا إلى حرص الجامعة على استمرار ودعم هذه العلاقات.

وأوضح أن الهدف من الزيارة وهو تفعيل أوجه التعاون الأكاديمي بين الجامعتين بمرحلتي البكالوريوس/الليسانس والدراسات العليا، وكذا التعاون فى مجال المشروعات البحثية، في ظل اتفاقية التعاون التي وقّعها الجانبان فى شهر مارس الماضي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء فرع دولي لجامعة بيروت العربية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية على أرض الجامعة بمدينة برج العرب، بغية دعم علاقات التعاون بين مصر ولبنان في المجالات التعليمية المختلفة.

 

 أشار “قنصوة” إلى أن الفرع الدولي المقترح إنشاؤه سيمنح شهادات للخريجين تحمل شعاري جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية، فضلًا عن طرح برامج دراسية حديثة ومتطورة تُلبي احتياجات سوق العمل الدولي والإقليمي والمحلي، مشيرًا أن فرع الجامعة سيقدم  تعليما متميزًا يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية للإستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في كافة التخصصات العلمية المختلفة. 
   

وأعرب الدكتور عمار الحوري، عن شعوره بالفخر والإعتزاز بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والتي تتمتع بمكانة علمية مرموقة، والتي قدمت دعمًا فريدًا على مدار عدة عقود لجامعة بيروت العربية ومن ضمنها الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والخبراء في مختلف المجالات العلمي.

 

وثّمن "الحوري" التعاون مع جامعة الإسكندرية لاستكمال هذه المسيرة لتحقيق مكانة عربية ودولية مرموقة لكلتا الجامعتين.

 

وأوضح الدكتور وائل نبيل عبد السلام رئيس جامعة بيروت العربية، توجه الجامعة للتوسع في إنشاء برامج دراسية جديدة تلبي سوق العمل داخل وخارج لبنان وذلك في عدد من الجامعات في لبنان مثل حرم طرابلس وحرم البقاع وذلك بالتعاون مع البرامج الموجودة في جامعة الإسكندرية.

 

 

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بيروت
IMG-20240108-WA0005
IMG-20240108-WA0005
جامعة الإسكندرية جامعة بيروت العربية التعاون الأكاديمي الكوادر البشرية برامج دراسية

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