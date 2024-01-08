الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من تطوير حديقة "المثلث البحري" بحي المنتزه أول في الإسكندرية

حديقة المثلث البحري
حديقة المثلث البحري بحي المنتزة أول

انتهت إدارة الحدائق، بحي المنتزة أول في  محافظة الإسكندرية، تطوير الحديقة البحرية بدوران جيهان بعد إنتهاء أعمال شركة الغاز بالمثلث البحري والتنسيق بين شركة الغاز وإدارة الحدائق عن طريق إدارة المتابعة الميدانية بالحي، تحت إشراف اللواء محمد عبدالله سحلول، وقيادة المهندسة عزه أحمد بإدارة الحدائق.

وجرى استكمال أعمال التطوير من رفع كفاءة وتخطيط الحديقة، وإعادة زراعتها من جديد لتمثل شكلا حضاريًا وبيئيا بنطاق الحي.


رفع كفاءة الخدمات البيئية بنطاق الحي 


كما قامت إدارة الرقابة والرصد البيئي بقيادة ٱسيا الشريف بالإشراف على أعمال شركة نهضة مصر بمحيط الكنائس ورفع كافة المخلفات البيئية، كما تم متابعة رفع حاويات الطريق الدولي وشارع 15.

وجرى أيضًا متابعة رفع نواتج تجريف مصطفي كامل وشارع القاهرة، وإلإشراف على منظومة الجمع المنزلي بكل من منطقة الفضالي، شارع مسجد سيدي بشر، ملك حفني قبلي، المستجد، المحمودية،  العاشر من رمضان، وشارع 30،  لرفع كفاءة مستوي الخدمات البيئيه بالمنتزه أول.

 

حديقة المثلث البحري بحي المنتزة أول
حديقة المثلث البحري بحي المنتزة أول
حديقة المثلث البحري بحي المنتزة أول
حديقة المثلث البحري بحي المنتزة أول
حديقة المثلث البحري بحي المنتزة أول
حديقة المثلث البحري بحي المنتزة أول
تطوير الحديقة البحرية المتابعة الميدانية الخدمات البيئية المثلث البحرى محافظة الاسكندرية

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