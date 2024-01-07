زيادة طاقة الركاب وإضافة محطات جديدة.. تعرف على تفاصيل مشروع "مترو الإسكندرية"

يعتبر مشروع مترو الإسكندرية، أحد المشروعات الهامة التي كان يحلم بها أهل الإسكندرية، والذي أصبح حقيقة في عهد الجمهورية الجديدة، وبالتزامن مع بداية عام 2024.

ونستعرض خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن المرحلة الأولى للمشروع؛ وبعض نماذج التصميم الخاص بالمسار العلوي له.

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اتجاه المرحلة الأولى من أبو قير/محطة مصر

-المسار من أبو قير إلى محطة مصر بطول 21.7 كم

- عدد 20 محطة

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- المسار سطحي من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر بطول 6.5كم.

- المسار علوي من سيدي جابر حتى أبو قير بطول 15.9كم

-زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850راكب/ساعة/اتجاه إلى 40.000راكب /ساعة/اتجاه



-تقليل زمن الرحلة من 50دقيقة إلى 25دقيقة

-زيادة سرعة التشغيلية من 25كم/ساعة إلى 100كم/ساعة

-تحقيق زمن اقصر للتقاطر من 15دقيقة إلى 2.5دقيقة.

- إلغاء محطة الرمل الميري وإضافة 5 محطات جديدة هي: ميامي- محمد نجيب- كفر عبده - سبورتنج- باب شرق

- جرى طرح تنفيذ المشروع بنظام التصميم والتوريد والانشاء EPC

يذكر أنه تم إيقاف تشغيل قطار خط قطار سكة حديد أبو قير من محطة مصر حتى سيدي جابر بداية من 5 يناير2024، كما سيتم إيقاف تشغيل القطار في القطاع من أبو قير حتى المنتزه بداية من 1 فبراير 2024، وإيقاف تشغيل القطار في القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه بداية من 1 مارس 2024.

وجرى التنسيق بين وزارة النقل والأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبو قير خلال تنفيذ مشروع المترو.