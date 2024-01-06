محافظ الإسكندرية يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها، مشيرًا إلى أن وجودنا بين إخوتنا لنحتفل معهم بعيد الميلاد المجيد يحمل رسالة للعالم أجمع تؤكد أن مصر قيادة سياسية وجيش وشرطة وشعب نسيج واحد، فالجميع يقف صفا واحدًا للعمل على استعادة مصر ريادتها ومكانتها في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، وذلك بحضور الدكتور القس راضي عطالله راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة.

وشارك في تقديم التهنئة، اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وممثلي المخابرات الحربية والعامة، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود جميع القيادات التنفيذية والشعبية والقساوسة وشيوخ وشمامسة محافظة الإسكندرية في هذا المكان المقدس للاحتفال بعيد يفرح فيه جموع المصريين.

وأشار الشريف إلى أن مدينة الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كافة المستويات، فالإسكندرية كانت وستظل رمز الحضارة والتعايش الذي يجمع كافة الأطياف والجنسيات.

وقال اللواء محمد الشريف إن مصر ستظل دائما نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري الإنساني. داعيا المولى -عز وجل- أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد. لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

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