الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الكنيسة: زيارة الرئيس السيسى الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد كانت مفرحة

القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد الأجواء كلها كانت مفرحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الزيارة كانت لافتة من الرئيس للاهتمام الذي يقدمه لزيارته للكاتدرائية لتقديم التهنئة لقداسة البابا وكل المصريين المسيحيين.

إطلالة الرئيس من الكاتدرائية تطرح حالة من البهجة

وأكد أن إطلالة الرئيس من الكاتدرائية تطرح حالة من البهجة، كما أن كلمات الرئيس بعد أن عبر عن أمنياته أن نتخطى الأزمات الصعبة التي تمر بها المنطقة، وأشار إلى أن أصعب الأزمات هى ما تمر به غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس كاشف المصريين بموقف مصر بأننا نعتني بالمساعدات كجانب أساسي وأهم ومن ثم وقف إطلاق النار.

الاعتداء على المستشفى لا يقل وحشية عن الاعتداء عن الكنيسة

وفي سياق آخر، أكد أن جيش الاحتلال، عندما اعتدى على مستشفى الشفاء وبعدها اعتدوا على الكنيسة لإخواتنا الروم قلنا إن الاعتداء على المستشفى لا يقل وحشية عن الاعتداء عن الكنيسة لأن الجريمة أن يعتدى على الإنسان وليس على المكان، لأن قداسة النفس الإنسانية تعلو على قداسة المكان. 

المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الميلاد مفرحة قداسة البابا الكاتدرائية

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