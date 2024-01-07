الأحد 07 يناير 2024
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سياسي

نائبة "حماة الوطن": الرئيس السيسي وجه للعالم رسالة على قوة وترابط المصريين

الدكتورة نيفين حمدي
الدكتورة نيفين حمدي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته وتهنئته للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، قائلة: "أهم ما يميزها تأكيده على إن مصر ستجتاز أي أزمة أو ظروف بوحدة أبنائها".

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الرئيس السيسي حريص على طمأنة المصريين 

وقالت نيفين حمدي في تصريحات لها على هامش مشاركتها في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الإقباط، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص في كل مناسبة سواء دينية أو اجتماعية أو خلال افتتاحه للمشروعات على إلقاء كلمة ورسالة طمأنة للمصريين.

وأكدت أن حديث الرئيس السيسي دائما ما يتسم بالود والمحبة والشفافية والمصداقية، وتحليل دقيق للأحداث والأوضاع وهذا الأمر يقطع الطريق على المشككين وضعاف النفوس وكل من يحاول بث الشائعات والأكاذيب وإحداث الفتن والازمات.

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وحدة المصريين 

وأشارت نائبة حماة الوطن، إلى أن التقليد الذى اتبعه الرئيس السيسى بحضوره المناسبات الدينية للإخوة الأقباط والتأكيد الدائم على "وحدة المصريين" رسالة قوية تم توجيهها للعالم، على مدى حب وتقدير واحترام الرئيس والمصريين للإخوة الأقباط شركائنا في الوطن، ليؤكد أنه رئيس لكل المصريين.

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وتقدمت نائبة حماة الوطن، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى ولجميع المصريين بمناسبة احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن اللحمة الوطنية لن يستطيع أى فصيل أو كيان أن ينال منها، معبرة عن خالص تمنياتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوافر الصحة ودوام التوفيق والنجاح والسداد.

النائبة نيفين حمدي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية عيد الميلاد

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