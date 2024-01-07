الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. ما هو المزود وكيف تصنعه في بيتك؟

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام الماضي 2023.

المزود

ويعتبر مزود الميلاد أحد أهم علامات عيد الميلاد المجيد، وهو المكان الذي ولد فيه السيد المسيح المزود وذكر في الإنجيل وتحديدا في الإصحاح الثاني من إنجيل لوقا، حيث ذُكر أن العذراء مريم بعد أن ولدت ابنها الرب يسوع المسيح، "وقمطته واضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل".

وتقول كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بالاسكندرية انه يقول تقليد مسيحي قديم إن ولادة الرب يسوع حدثت في "كهف" بالقرب من بيت لحم، وهناك مواقع كثيرة يفترضونها لهذا الكهف. أما "كنيسة المهد" الموجودة حاليًا فقد بنيت في أحد هذه المواقع على سفح تل في بيت لحم. وربما أتى هذا الرأي عن إنجيل يعقوب الطفولي الأبوكريفي.. ولا تذكر قصة ولادة المسيح، أي نوع من المزاود كان ذلك المزود، لأن الأمر المهم الذي تبرزه القصة هو أن الرب يسوع ولد في أكثر الأمكنة تواضعًا، وأقلها شأنًا، وظل طيلة حياته على الأرض "ليس له أين يسند رأسه".

وقالت بسنت عزت، مهندسة ديكور، في تصريح خاص، إن مزود الميلاد الذي يعد أحد أهم معالم عيد الميلاد المجيد، يمكن أن يصنع من داخل المنزل حيث أنه يتكون من جبس، وقطعة من الخشب الكونتر مقاس 50×50 سم، وقطعة من الخيش، وقطع من الخشب مختلفة المقاسات، ودبابيس مكتب، وألوان.

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وعن طريقة العمل قالت إن الأمر يبدأ بتثبيت الخيش في قطعة الخشب بدبابيس المكتب، مع عمل فتحة أمامية لتصبح مدخل المزود أو المغارة، ثم تأتي مرحلة إدخال أعواد الخشب من الفتحة وعمل ارتفاعات مختلفة، ثم يتم خلط الجبس بالماء وصبه على الخيش من أعلى، ويتم تركه حتي يجف، ثم يتم تلوينه بالأصفر والبني، ورص التماثيل، ثم يمكن إضافة أنوار للزينة.

 

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