الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب عن حضور الرئيس السيسى قداس الميلاد: مصر تسير فى الطريق الصحيح

حضور الرئيس السيسي
حضور الرئيس السيسي قداس الميلاد

هنأ الكاتب الصحفي أشرف صادق، الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "كل سنة والإخوة الأقباط ومصر بخير".

 

وأضاف في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن مشهد حضور الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد أن مصر دولة مواطنة لا فرق فيها بين مواطن مصري ومواطن مصري آخر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اليوم حضر كعادته المتكررة منذ 9 سنوات، وخلال 9 سنوات في كل عام في عيد الميلاد المجيد يقول كلمة يؤكد فيها للمصريين أن الطريق الذي نسير فيه طريق صحيح.

وتابع: "هذه أول إطلالة له بين جموع المصريين عقب انتخابه لفترة رئاسية ثالثة، ومظاهر الحب التي أحاطت بالرئيس تؤكد أن الانتخابات التي جرت في مصر كانت حقيقية تؤكد أن الرئيس محبوب من كل المصريين".

مصر السيسي قداس الميلاد كاتدرائية ميلاد المسيح الرئيس عبد الفتاح السيسي

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