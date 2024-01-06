السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لموظف قتل شقيق زوجته فى أسيوط

السجن المؤبد
السجن المؤبد

قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة موظف بمستشفى أسيوط العام، بالسجن المؤبد لإنهاء حياة شقيق زوجته، بسبب خلافات أسرية، وكذلك إصابة سيدة من الجيران أثناء تواجدها إمام منزلها، أثناء الواقعة بمنطقه جسر الصليبة التابعة لقسم ثانى أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة، أمين رئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ.

كشفت تحقيقات الواقعة عندما كسبت سيده قضية تمكين من الشقة، إلا أن زوجها توجه لجمع العفش من منزلهما، فاستغاثت السيدة بأشقائها وفعندما ذهبوا أطلق زوجها النار على شقيقها، المجنى عليه "محمد. ا"، فقتله بفرد خرطوش، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش"، أحرزه المتهم، وانتظرا قدومه في المكان الذي أيقنا سلفًا بتوجهه إليه وما إن ظفر به حتى أطلق المتهم صوب المجني عليه عيارًا ناريًا، من السلاح الناري؛ فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا من ذلك قتله.

أضافت التحقيقات أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان شرعًا في قتل المجني عليها "هدى. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث أطلق صوبها المتهم الأول أثناء مشاهدته المشاجرة أمام منزلها.

المستشار أحمد عبدالتواب صالح خلافات أسرية أسيوط العام موظف جنايات أسيوط سيدة

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