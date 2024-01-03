الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 يفرون من العقار.. تفاصيل تفريغ الكاميرات في قتل صاحب شركة وسيدة بالمعصرة

تفريغ الكاميرات
تفريغ الكاميرات

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة العثور على جثتي صاحب شركة وسيدة داخل شقة سكنية في منطقة المعصرة.

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة والتي كشفت عن أن 4 متهمين مجهولين وراء ارتكاب الواقعة حيث وصلوا إلى العقار ودخلوا قتلوا صاحب شركة الأسمدة والسيدة التي كانت معه وبمجرد خروجهم من العقار شك الحارس في أمرهم وابلغ الشرطة التي أكتشفت الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارا من مرفق إسعاف بالمعصرة يفيد بورود بلاغ بمصرع طبيب وزوجته في ظروف غامضة بمنطقة المعصرة التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.

نيابة حوادث حلوان الكلية صاحب شركة منطقة المعصرة كاميرات المراقبة أكتشفت الواقعة صاحب شركة الأسمدة موقع الحادث

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