السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| صفارات الإنذار تدوى فى الجليل الأعلى.. وتدمير 65 ألف وحدة سكنية فى غزة بشكل كامل

لو فاتك الترند
لو فاتك الترند

تنوعت أخبار الترند، اليوم السبت خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار اجتماعية وأخرى فنية وأخبار عن غزة، وفي هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز أخبار الترند.

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى تحسبًا لتسلل مسيرة من لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى تحسبًا لتسلل مسيرة من لبنان.

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125 شاحنة مساعدات تدخل غزة من معبر رفح اليوم

قال مراسل قناة "النيل للإخبار"، إن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا من أجل تيسير عملية دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح للأشقاء الفلسطينيين.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: تدمير 65 ألف وحدة سكنية في غزة بشكل كامل

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك 65 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى 290 ألف وحدة تم تدميرها جزئيًا في قطاع غزة، الأمر الذي زاد من عدد النازحين لمنطقة الجنوب.

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رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس، الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء نص البرقية كالتالي:

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"فيفا" يعلن قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024. 

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لو فاتك الترند| مكاسب كبيرة لـ "العوضي" بفيلم الاسكندراني.. ولوك جديد لـ"محمد صلاح"

ماذا يحدث فى أسعار الذهب؟.. أول تراجع خلال 2024 بعد بيانات أمريكية

انخفض الذهب العالمي، خلال الأسبوع الماضي، لينهي تداولات الأسبوع على تذبذب كبير بسبب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، التي زادت من حيرة الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل اختلاف البيانات الاقتصادية مع توقعات الأسواق السابقة، ليسجل الذهب أول تراجع أسبوعي في عام 2024.

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تنبيه عاجل من وزارة التربية والتعليم لطلاب الإعدادية والثانوية

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلاب الشهادة الإعدادية، وكذلك طلاب الثانوية الذين لم يسجلوا الاستمارات الخاصة بالامتحانات، بسرعة تسجيلها، وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تنبيه مشدد على الطلاب بسرعة التسجيل، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أى طالب يتخلف عن تسجيل الاستمارة، وفى حالة عدم تسجيلها عليهم الرجوع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو الرجوع للمدرسة، وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب بالتأكد من المعلومات الخاصة بهم وهى كالتالى: 

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