السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تنبيه عاجل من وزارة التربية والتعليم لطلاب الإعدادية والثانوية

رضا حجازى
رضا حجازى

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الشهادة الإعدادية، وكذلك طلاب الثانوية الذين لم يسجلوا الاستمارات الخاصة بالامتحانات سرعة تسجيلها، وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تنبيه مشدد على الطلاب بسرعة التسجيل مؤكدة أنها غير مسئولة عن أى طالب يتخلف عن تسجيل الاستمارة وفى حالة عدم تسجيلها عليهم الرجوع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو الرجوع للمدرسة، وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب بالتأكد من المعلومات الخاصة بهم وهى كالتالى: 

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- التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد.

- كتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد.

- التأكد من صحة البيانات المدونة في الإستمارة.

- كود الطالبة مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية أو الاستمارة (رقم الطالب).

- استخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء على الاستمارة «سكانر».

- الاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة.

- عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة.

- في حالة وجود بيان غير واضح للطلاب يجب التوجه للمدرسة والتواصل مع شئون الطلبة للصف الثالث الإعدادي.

- دفع مصروفات الاستمارة.

- الإسراع في دفع المصروفات المدرسية.

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على النحو التالي:

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

الشهادة الاعدادية أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024 إستمارة الشهادة الإعدادية التعليم ,موازنة التعليم

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