لو فاتك الترند| مكاسب كبيرة لـ "العوضي" بفيلم الاسكندراني.. ولوك جديد لـ"محمد صلاح"

تنوعت أخبار الترند، خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار فن ورياضة وأخرى عن الأحداث في قطاع غزة، فضلًا عن الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا السياق نرصد أبرزها.

ملامح تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا: استقرار على الهجوم والدفاع.. وخلاف حول لاعبين

شهدت جلسات روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مع أفراد جهازه المعاون، بعض الاختلاف فى وجهات النظر حول التشكيلة الأساسية للمنتخب فى المباراة الودية أمام تنزانيا، المقررة إقامتها على استاد القاهرة الدولى، مساء غد، وتعد التشكيلة الأقرب التى سيعتمد عليها المدرب البرتغالى فى بطولة أمم إفريقيا، التى تنطلق فعالياتها فى كوت ديفوار، خلال الشهر الجارى.

واستمع «فيتوريا» لوجهة نظر أعضاء جهازه المعاون، ومن بينهم أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد، الذى أبدى تمسكه بمشاركة إمام عاشور وعمر كمال عبدالواحد ضمن التشكيلة الأساسية، معتبرًا أنه من المهم استغلال حالة التوهج الكروى التى يعيشها «عاشور» مع الأهلى، فضلًا عما يتمتع به «عبدالواحد» من القوة والبنيان الجسدى الملائم للتفوق على لاعبى منتخبات إفريقيا

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البورصة المصرية تحقق مكاسب غير مسبوقة: الأكبر خلال 140 عامًا

نجحت البورصة المصرية خلال العام المنقضى ٢٠٢٣ فى تحقيق أرقام قياسية ومكاسب تاريخية لم تحدث منذ تأسيسها قبل أكثر من ١٤٠ عامًا، فقد طوى العام أوراقه على مؤشرات محلقة فى سماء الأسواق العالمية الكبرى والناشئة، بمكاسب بين الأعلى عالميًا تجاوزت أكثر من ٧٠.٥٣٪ بنهاية العام، وأرقام قياسية على صعيد كل المؤشرات والقطاعات والأسهم.

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الخلاف داخل الاحتلال يتصاعد.. وزير الدفاع: يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه يجب وقف استخدام جيشنا لتحقيق مكاسب سياسية.

في السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خلاف نشب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنياع، وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار من حضور جلسة لحكومة الحرب.

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محمد رمضان لجمهوره: "جاهزين لافتتاح كأس الأمم الإفريقية وأغنيتى الجديدة؟"

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم الجمعة، عن طرح أغنيته الجديدة "عربي ولا إيه" في وقت يستعد فيه لإحياء حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية كان 2023.

وشارك رمضان مقطع فيديو له برفقة أسرته أثناء عودتهم من الخارج، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "العودة لمنزلنا في مصر، جاهزين لافتتاح كأس الأمم الافريقية، ولا جاهزين لأغنية عربي ولا إيه يا رمضان؟ ثقة في الله نجاح".

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فيلم "الإسكندرانى" يحقق 1.3 مليون جنيه إيرادات فى أول أيام عرضه

حقق فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي ردود فعل إيجابية في أول أيام عرضه ضمن أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

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محمد صلاح يظهر بـ"لوك جديد" فى مران المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا (صور

ظهر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بـ"لوك جديد" خلال مشاركته مع الفراعنة في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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