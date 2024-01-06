السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مكافحة المخدرات تشن حملات مكثفة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية الرياضية

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها المكثفة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية لضبط مروجى المواد المخدرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم السبت: «قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية».

وأضافت: «أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط (84) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (98) متهما.. وبحوزتهم المضبوطات

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (71.200 كيلو جرام).

-كمية من مخدر البانجو وزنت (41.500 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الهيروين وزنت (11.810 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الآيس«الشابو» وزنت (2.830 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جراما).

-عدد (262) قرص مؤثر.

-عدد (130) قرص ترامادول.

-تنفيذ (28) حكما قضائيا متنوعا.

-كما تم ضبط (2 فرد خرطوش – طلقات نارية- سيارتين – 5 دراجات نارية – 26 قطعة سلاح أبيض – 7 ميزان).

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.. وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة

الإدارة العامة مكافحة المخدرات المدارس والجامعات والمعاهد مراكز الشباب والاندية الرياضية مروجى المواد المخدرة

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