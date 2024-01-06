السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

اللواء راشد محافظ
اللواء راشد محافظ الجيزة

أكد اللواء راشد، محافظ الجيزة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها. 

ووجَّه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات والسيارات المتهالكة والنظافة العامة بمحيط الكنائس وتحسين كفاءة الطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إليها والحدائق العامة والمتنزهات.

وشدد محافظ الجيزة على التواجد الميداني على مدار اليوم والاستجابة السريعة لكل البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها.

كما كلّف محافظ الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق العامة والمحال والمطاعم والمنافذ السلعية لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها. 

ووجَّه اللواء أحمد راشد، مديرية الشؤون الصحية، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
جانب من استعدادت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
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