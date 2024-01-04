كاتب صحفى: عشرات المليارات صُرفت على تطوير المواطن المصرى

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مبادرة حياة كريمة شملت كل فئات المجتمع المصري، والمرحلة الأولى منها ستنتهي خلال أيام، مؤكدًا أنها أدت لتغيير شكل الريف المصري.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة شملت إقامة محطات مياه ومدارس وجامعات وشبكات صرف صحي، ومياه ري وشبكات طرق، وكذلك الاهتمام بالمحافظات الحدودية والمحافظات التي عانت من التهميش.

وتابع أن هناك ميزانية تخطت عشرات المليارات صرفت على تطوير المواطن المصري وهي شعار الجمهورية بالإضافة لبناء المدن الجديدة وإحداث نقلة للريف المصري، كما أن شبكات الحماية الاجتماعية تم إنفاق 317 مليار جنيه على 3 دفعات في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة للأزمات العالمية.

اهتمام الدولة بالمواطن وتنمية الريف المصري

أكد أن الدولة لديها هدف رئيسي هو الاهتمام بالمواطن وتنمية الريف المصري والارتقاء بحياة 60% من المصريين، مشيرًا إلى أنه خلال 10 سنوات تم إنفاق 2 تريليون جنيه وإنشاء واحد ونصف مليون وحدة سكنية في كل المدن الجديدة التي تواكب أحدث التقنيات.

وأشار إلى أنه تم استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية، وإنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية وزراعية وكذلك الاهتمام بالسياحة.