الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جددت شباب مئات القرى خلال 5 سنوات

محمد نشات العمده
محمد نشات العمده

قال محمد نشات العمده عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إنه وسط كل المبادرات والمشاريع العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طوال السنوات الماضية، تبقى حياة كريمة أهم تلك المبادرات، التي تستهدف تغيير حياة نحو 60 مليونا من المصريين يسكنون الريف.

وأوضح “العمدة” في تصريحات له اليوم الخميس، أن الأعمال التي قامت بها مبادرة حياة كريمة في الريف غير مسبوقة، وكانت بداية اهتمام الدولة بالريف بعد عقود من التهميش، تصل لخمسين سنة كاملة.

ونوه عضو مجلس النواب إلى قدرة المبادرة على إعادة الريف المصري للحياة، بعد استهداف تغيير وإعادة تجديد شباب مئات القرى في الريف المصري.

وقال نائب الصعيد، إن “حياة كريمة” نجحت خلال 5 سنوات في تحقيق انجازات ضخمة وتغير البنية التحتية في الصحة والتعليم والمباني المتهالكة وتوفير الانترنت والكهرباء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

واختتم النائب محمد نشات العمده بالقول، أنه يحسب للرئيس السيسي أن مبادرة حياة كريمة تنفذ في ظل ظروف اقتصادية صعبة وضاغطة، لكن القيادة السياسية تصر على إنجاحها وهو ما تحقق بالفعل في مئات القرى المصرية.

النائب محمد نشأت العمدة مجلس النواب حزب مستقبل وطن المشاريع العملاقة الرئيس السيسي

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