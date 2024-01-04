الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"اتكلم هنسمعك".. "حياة كريمة" تنفذ قافلة طبية لدعم ذوي الهمم وأهالي أطفيح

حياة كريمة
حياة كريمة

لعبت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، دورا خاصا في تأهيل الشباب ودعمهم، وتأهيل الصحة النفسية للفتيات وذوي الهمم بالتعاون مع كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.

ونفذت "مؤسسة حياة كريمة" قافلة طبية ضمن مبادرة "اتكلم هنسمعك" لدعم الصحة النفسية وتأهيل ذوي الهمم، وشملت القافلة الطبية تخصصات الباطنة، الرمد، الأسنان، العظام، الأطفال، والطب النفسي، كما اشتملت على جلسات للإرشاد الأسري لتشخيص الاعاقات والاضطرابات لدى الاطفال وكذلك قافلة بيطرية وزراعية لخدمة اهل القرية، كما تم الكشف المجاني على أكثر من 1000 مستفيد من أبناء قرية كفر قنديل مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

متطوعة: جلسات التأهيل النفسي تساعد ذوي الهمم في عدم الشعور بالعجز

قالت ياسمين عمر أحد المتطوعات في المبادرة الرئاسية،" إن جلسات التأهيل النفسي لدعم الشباب والفتيات خاصة من ذوي الهمم، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على فهم ومعرفة إمكانياتهم الجسدية وقدراتهم الذهنية حتى يتعاملوا من منطلق ذلك وتكون إنجازاتهم موافقة لما يمكنهم القيام به فلا يحملون أنفسهم فوق طاقتها فيحبطون ويشعرون بالعجز".

 المبادرة توفر الكشف والعلاج للأسر بالمجان

 من جهتها، قالت سامية صلاح من أهالي مركز أطفيح،" المبادرة ساعدت أولادي على علاجات تساعدهم فى التغلب على الشعور بالعجز أو عدم القدرة على اتخاذ القرارات مثل الأشخاص العاديين ومنعهم من تدهور الحالة النفسية، بجانب القوافل الطبية التي توفرها المبادرة بالكشف والعلاج للأسر بالمجان".

وأضافت عزة السيد من أهالي المركز:" شاركت في جلسات التأهيل النفسي لدعم صحة ابنتي وتعزيز دورها في المجتمع بالمشاركة في رأي مستقل بها، والاطمئنان على صحتها النفسية كونها واحدة من ذوي الهمم موجه الشكر للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تساعد الأهالي في التخفيف على ظروف المعيشة والاهتمام بالصحة العام لهم".

حياة كريمه أتكلم هنسمعك تاهيل تأهيل نفسي ذوي الهمم

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