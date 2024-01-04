الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يُعلن اغتياله ممدوح اللولو القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في شمال غزة

ممدوح اللولو القيادي
ممدوح اللولو القيادي بحركة الجهاد الإسلامي

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مقتل رئيس أركان عمليات حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في شمال غزة.

وقال الاحتلال في بيان له، إن ممدوح اللولو كان مساعدا لقادة الحركة المنفصلة عن حماس في شمال قطاع غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، كان على اتصال بمسؤولين كبار في مقرات حماس في الخارج، مضيفا  الجيش الإسرائيلي أنه قُتل في غارة شنتها طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وزعم جيش الاحتلال أن “اللولو” خطط وقاد العديد من الهجمات من قطاع غزة ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين.

استشهاد العاروري في بيروت 

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وأدى استشهاد أحد قادة حركة حماس في لبنان إلى حذف اسم كبير من قائمة المطلوبين لدى إسرائيل لكنه قد يدفع زعماء الحركة الفلسطينية المنفيين إلى الاختباء بشكل أكبر مما يعرقل جهود التفاوض على مزيد من اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ووقف إطلاق النار. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي جهاز الأمن الشاباك حماس أركان

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