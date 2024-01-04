الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حصاد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية في 2023

مركز الشيخ زايد لتعليم
مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية

واصل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع لمنظمة خريجي الأزهر، تحديث منظومته التعليمية وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفكرية خلال عام 2023، والتي تنوعت بين الندوات وورش العمل، والمسابقات، والأنشطة المختلفة، فضلًا عن تميز المركز كنقطة مضيئة في تعلم اللغة العربية.

5 آلاف طالب وطالبة من 75 جنسية حول العالم

فاستقبل المركز في العام الدراسي 2022\2023 أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من 75 جنسية حول العالم، أبرزهم من تايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، والهند، والصومال.

وشارك المركز في العديد من المؤتمرات والندوات  المحلية والدولية، وجاءت أبرز هذه المشاركات في المؤتمر الدولي الأول للغة العربية وآدابها وعنوانه «اللغة العربية في ظل الثورة الصناعية الخامسة»، والذي تعقده المنظمة الدولية العربفونية، والبورد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالتعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وشارك المركز بورقة بحثية بعنوان «المدخل التقني المدمج في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: مفهومه وأسسه ومطالبه وتطبيقاته: منصة T.A.F.L نموذجًا».

وأقام المركز احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار اليونسكو لعام 2023 «العربية لغة الشعر والفنون»، بمشاركة العديد من الطلاب من مختلف الجنسيات وبمشاركة قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والمركز.

وواصل المركز عقد الفعاليات وورش العمل التي يعقدها بمشاركة معلمي ومعلمات المركز، من أجل بحث سبل تطوير الأداء، بما ينعكس إيجابيًا  على العملية التعليمية، ويسهم في إثرائها لصالح الطلاب الوافدين، فعقد المركز ورش عمل تناولت كيفية تطوير مهارات القراءة، والاستماع، والتحدث، وتأتي هذه الورش بهدف الوقوف على المستجدات في مجال التعليم وتبادل الخبرات.

ويقدم المركز برنامجًا أكاديميًا صُمم خصيصًا للمُعلمين حديثي العهد بمجال التدريس؛ لتأهيلهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، فعقد دورات تدريبية لإعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، حاضر بها نخبة من كبار الأساتذة.

وفي إطار حرص مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على تفعيل الأنشطة اللاصفية، نظم المركز زيارة للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54 بأرض المعارض الدولية بالقاهرة.

وحرصًا من المركز على المساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، بهدف مساندة ودعم غير القادرين منهم، نظم المركز معرضًا خيريًا للملابس بأسعار رمزية للطلاب، استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام، ولاقى إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

جدير بالذكر أن مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، منذ تأسيسه عام 2010، يهدف إلى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ طبقًا لمعايير الجودة العالمية، وتوفير أفضل الإمكانات من الهيئة التدريسية والخبراء المؤهلين من خلال التوسع في استخدام الوسائط والتقنيات الحديثة، كما أنه مركز معتمد لتدريب وتأهيل معلمي اللغة العربية.

مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية خريجي الأزهر

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